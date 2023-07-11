消費券著數情報｜將軍澳中心「消費瘋狂賞」　贈券回贈高達$2350

消費券第二期將於7月16日派發，將軍澳中心舉行7月「消費瘋狂賞」增價配套，於消費券發放當日起提供三大掃貨優惠：「餐飲著數賞」、「購物精明賞」、「消費星級賞」，大派逾$110,000回贈，市民可賺取高達$2350贈券回贈。除了免費泊車，The Point會員更可享有「Point Dollar額外賺住賞」優惠，簡單使用Point Dollar消費，便可輕鬆獲取最高額外$230餐飲電子贈券。

「餐飲著數賞」：在PopDeli或PopFood任何一間商戶光顧滿$100，再以指定條件在場內累積消費滿$2000，可獲$100贈券。

「購物精明賞」和「消費星級賞」：在場內累積消費滿$15,000或$30,000，有機會換領$750或$1500贈券。

「Point Dollar額外賺住賞」，會員消費滿指定金額，並以積分兌換Point Dollar消費，可一邊清分，一邊獲得額外獎賞。在將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿$1000，同時使用$250 Point Dollar，可獲高達$150餐飲電子贈券。The Point會員亦可享受免費泊車優惠。

註：資料以主辦方公布為準

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