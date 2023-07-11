消費券著數情報｜恒基七大商場「消費券3重至激賞」　會員每日可賺高達$1950電子禮券

為響應第二輪消費券於7月16日發放，恒基地產旗下H·COINS綜合會員計劃，將於同日推出「消費券3重至激賞」。推廣期內，H·COINS會員以電子支付方式（AlipayHK支付寶、八達通、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay、PayMe、BoC Pay）即日消費滿指定金額，每人每日可獲最多合共$1950電子禮券。

7月16日至8月31日（或換完即止），H·COINS會員以電子支付方式（AlipayHK支付寶、八達通、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay、PayMe、BoC Pay），在恒基地產旗下七大商場［MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊］逾1000間零售或餐飲商戶消費滿指定金額，親往消費之商場會員專區或禮賓部，成功登記商戶機印發票及相符的電子交易存根，可獲得「消費券3重至激賞」獎賞。

消費券獎賞Level Up：單日賺取高達$1950電子禮券

H·COINS會員在單一商場即日累積消費以下指定金額，可換領電子禮券：

1. 即日累積消費滿$2500，可獲總值$200恒基地產旗下商場電子禮券組合（$50購物電子禮券2張及$50餐飲電子禮券2張）

2. 即日累積消費滿$6000，可獲總值$650恒基地產旗下商場電子禮券組合（$100購物電子禮券3張、$50購物電子禮券3張及$50餐飲電子禮券4張）

3. 即日累積消費滿$9000，可獲總值$1100恒基地產旗下商場電子禮券組合（$100購物電子禮券6張、$50購物電子禮券4張及$50餐飲電子禮券6張）

新會員獎賞 ：免費登記成為H·COINS新會員 消費即送3000 Coins

登記成為H·COINS新會員，成功登記賺取任何Coins，即送額外3000 Coins獎賞，相當於電子消費$3000。

註：資料以主辦方公布為準

消費券2023 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

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