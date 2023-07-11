暑假好去處｜iSQUARE國際廣場「長崎喵Meow Summer」　6米高「長崎喵」首次登陸香港　玩轉3大長崎縣打卡景點

iSQUARE國際廣場聯同日本長崎縣觀光聯盟及HK Express，於即日至9月3日呈獻「長崎喵Meow Summer」，6米高的星級喵星人「長崎喵」首次登陸香港，商場地下iPIAZZA打造長崎縣3大打卡景點：長崎水果巴士車站、日本三大名橋之一的「眼鏡橋」、日本離海最近的車站「大三東站」；商場3樓iFUNCTION則化身溫泉勝地「雲仙溫泉」，又特設可愛的「超萌麒麟尾貓糰子店」及「燈籠塔」，鍾情日本的市民以及各位貓奴均不容錯過。打卡之餘更可以參加「與長崎喵同遊iSQUARE」攝影比賽，有機會嬴取「日本長崎直航雙人來回機票或代金券」乙套。

另外，顧客於7月24日起於iSQUARE國際廣場同日累積消費達$500或以上，即有機會換領長崎縣限量禮品（長崎喵布袋或長崎銘菓或九十九島仙貝）乙份。數量有限，換完即止。

「長崎喵Meow Summer」@iSQUARE國際廣場

日期：即日至9月3日

限量版長崎縣禮品換領@iSQUARE國際廣場

換領期：7月24日至換完即止

換領時間：10:30am-10:30pm

換領地點：大堂樓層禮賓部

「與長崎喵同遊iSQUARE」攝影比賽

日期：即日至9月3日

詳情：bit.ly/3WTHU51

註：資料以主辦方公布為準