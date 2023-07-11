暑假好去處｜LEGO世界奇幻之旅@九龍灣MegaBox　睇荷蘭花田、極地冰原企鵝　LEGO探索卡車遊走12地點

九龍灣MegaBox於即日至9月3日舉行全港首個以「樂GO! BUILDCation」為主題的LEGO世界奇幻之旅大型活動。（圖片由相關機構提供）

九龍灣MegaBox即日起至9月3日舉行「樂GO! BUILDCation」為主題的LEGO世界奇幻之旅大型活動，找來香港「出產」的LEGO專業認證大師洪子健（Andy）以100萬顆粒為裝置設計包括「荷蘭夢幻花田」等多個場景，以及打造5款LEGO大型雕塑。在商場五樓中庭可以體驗4大主題區，包括「極地冰原探索」、「亞馬遜叢林」、「埃及飛沙賽車競技」及「荷蘭夢幻花田」，大小朋友拍照打卡之餘，亦可以拼砌LEGO顆粒及參與不同互動遊戲，換領限定禮品包。

LEGO探索卡車7月遊走港九各區

另外，結合顆粒拼砌及環遊世界概念的「LEGO探索卡車」，即日起至7月30日將「樂GO! BUILDCation——世界奇幻之旅」中的極地冰原主題區，帶到港、九、新界地區，遊走銅鑼灣、尖沙嘴、紅磡、荃灣、將軍澳等12個地點，讓大人小朋友親身感受LEGO冰極探險的刺激體驗。

LEGO世界奇幻之旅大型活動@九龍灣MegaBox

日期：即日至9月3日

地點：九龍灣MegaBox五樓中庭

「LEGO探索卡車」——極地冰原冒險之旅

日期：即日至7月30日

時間：1:00pm-7:00pm

地點：銅鑼灣、尖沙嘴、旺角、紅磡、將軍澳、屯門、荃灣、大埔、西貢、大圍

Facebook專頁：www.facebook.com/LEGOHongKong

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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