暑假好去處｜沙田新城市廣場「獨角獸狂想曲」+《芝麻街》夏日沙田遊

沙田新城市廣場於7月起推出多個精彩消暑活動，其中包括7月20日至8月20日呈獻的「獨角獸狂想曲」，以幻彩獨角獸為主題，商場一期3樓搖身一變成為沙灘，設有佔地近3000呎並高達5米的獨角獸設計巨型吹氣波波池，入口的彩虹下亦有巨型獨角獸泡在水池消暑，旁邊更有沙灘椅及太陽傘，令這個「獨角獸陽光沙灘」充滿夏日氣氛。兩隻分別5米及2米高的大小獨角獸則在3樓戶外平台每半小時上演夢幻泡泡大放送，而商場3期3樓的「人魚萌獸同『游』戲」，亦是必到的打卡點。

另外，新城市廣場將於7月14日至8月13日帶來「《芝麻街》夏日沙田遊」，一眾芝麻街人氣角色將齊集於商場1期1樓，巨型立體1：1的Elmo、Big Bird及Bert將坐鎮其中，並特別設置了《芝麻街》X Shatin的打卡位，場內的「《芝麻街》期間限定店」更獨家發售各式《芝麻街》精品。此外，同場還會舉辦「夏日文青手作美食市集」，現場佈置及多間本地小店發售的精品及食品都加入了沙田特色，貼合一眾「沙田友」的口味。

「獨角獸狂想曲」@沙田新城市廣場

日期：7月20日至8月20日

時間：12:00pm-10:00pm

地點：新城市廣場1期3樓中庭、3樓戶外平台及3期3樓

「《芝麻街》夏日沙田遊」及「夏日文青手作美食市集」@沙田新城市廣場

日期：7月14日至8月13日

時間：11:00am-9:00pm

地點：新城市廣場1期1樓東翼（近A-1 Bakery）及西翼（近Shake Shack）

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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