暑假好去處｜黃大仙中心「我和漢服有個約會」三套歷史漢服復原珍品+免費租借漢服「穿越古時空」打卡

黃大仙中心北館1樓及2樓更設置了「穿越古時空」打卡區，包括小橋流水古船及中式古典庭院。（圖片由相關機構提供）

黃大仙中心於即日至8月27日推出「我和漢服有個約會」主題活動。（圖片由相關機構提供）

黃大仙中心「我和漢服有個約會」主題活動（圖片由相關機構提供）

黃大仙中心於即日至8月27日推出「我和漢服有個約會」主題活動。（圖片由相關機構提供）

黃大仙中心於即日至8月27日推出「我和漢服有個約會」主題活動。（圖片由相關機構提供）

黃大仙中心於即日至8月27日推出「我和漢服有個約會」主題活動。（圖片由相關機構提供）

黃大仙中心於即日至8月27日推出「我和漢服有個約會」主題活動，展出三套極具歷史價值的漢服復原珍品，包括唐代敦煌供養人裝束、唐代仕女直領手繪花紋長裙及長沙馬王堆漢墓出土的漢代服裝曲裾袍服，並聯同香港漢服團體「丹青承南漢服社」，還原8位中國歷史知名人物的漢服造型，包括王昭君、楊貴妃、西施、貂蟬、周瑜、諸葛亮、蘇軾及唐伯虎。

另外，黃大仙中心北館1樓及2樓更設置了「穿越古時空」打卡區，包括小橋流水古船及中式古典庭院，大家亦可到「漢服體驗館」免費租借漢服到打卡區拍照，更可善用館內的場景，拍攝穿越時空的照片。周末還設有古風工作坊及古時遊戲，顧客憑指定消費可自製古典香囊，或繪畫古扇；於指定日子更有中樂表演及非物質文化遺產糖藝表演。

黃大山中心北館1樓將於7月18日及19日舉辦漢風主題市集，搜羅多間「非遺手作達人」主理的限定店，如非遺纏花及手工花冠等手工藝品，同時設有點茶及焚香工作坊。顧客於商場消費即可免費換領經典傳統小食，包括龍鬚糖、冰糖葫蘆及糖不甩等，市集更設有免費漢服試穿活動。

黃大仙中心「我和漢服有個約會」

日期：即日至8月27日

時間：11:00am-10:00pm

地點：黃大仙中心北館

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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