暑假好去處｜小王子80周年「藝遊宇宙」互動展覽@The ONE　5大劇場式主題展區　經典場景+AR互動+香港藝術家創作

於7月15日前透過KKday網上預訂可獲贈早鳥禮遇：小王子限定版金屬書籤1張（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴The ONE商場於7月15日至8月27日推出全港首個小王子80周年呈獻的「藝遊宇宙」互動展覽。（圖片由相關機構提供）

尖沙嘴The ONE商場於7月15日至8月27日推出全港首個小王子80周年呈獻的「藝遊宇宙」互動展覽，以「經典風格 X 創意互動 X 本地藝術家創作」概念打造5大劇場式主題展區，並重新演繹經典場景，透過AR互動、光影互動和創作，以及沉浸式打卡等方式，帶來意想不到的飛行員視角觀賞體驗。

進場前，1.7米高超吸睛3D小王子和B612星球、狐狸和玫瑰已在門口歡迎大家，而5大主題展區包括：章節I：沙漠中相遇──珍罕1943年初版書籍，窺探綿羊箱；章節II：探索純真──和小王子共度B612的一天，2米高大型立體紙劇場猴麵包樹樹幹蔓延；章節III：拜訪六個星球──小王子 X 六位香港藝術家，重新創作演繹「奇怪」新意象；章節IV：馴服狐狸──神還原麥田玫瑰園場景；以及章節V：從日落離去 ──水井黃昏互動打卡，細味LED蛇牆語錄。大家更可於即日起率先預覽「藝遊宇宙」期間限定店，並於指定網購平台預先訂購，限定店於7月15日起正式開賣，即場發售小王子80周年限定禮品。

展覽門票即日起於KKday獨家接受預訂，於7月15日前預訂可獲贈早鳥禮遇：小王子限定版金屬書籤1張，數量有限，贈完即止。凡購買入場套裝，可即時透過獨家限定版小王子「藝遊宇宙」禮品包中的小道具，在展覽中與小王子連結。

小王子80周年「藝遊宇宙」互動展覽@The ONE

日期：7月15日至8月27日

時間：11:00am–8:00pm

地點：The ONE, L9（尖沙嘴彌敦道100號）

網上預訂：www.kkday.com/zh-hk/product/146006?cid=16172

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm