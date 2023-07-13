暑假好去處｜Disney 100@海港城LCX　八大打卡位及互動活動　逾30迪士尼角色齊集現身

尖沙嘴海港城與LCX以歷險為題，於7月14日至9月3日帶來「Disney 100: Travel Together with Harbour City & LCX」，多個打卡場景遍佈海港城與LCX內八個地點，亦有超過30個不同系列的迪士尼人氣角色裝置，與大家乘搭不同交通工具展開旅程。米奇與好友會在海運大廈露天廣場的「海上探險號」迎接大家；史迪仔和胡迪就在海運觀點邀請粉絲們登上「夢幻熱氣球」；LCX正門則化身火車站，迎來Duffy與好友，大家可以慢慢走入他們的森林世界一同玩樂。而3.5米高的小木偶就在「穿越時光影視廳」帶大家回到90年代初，重溫迪士尼經典畫面；公主們則會在「迪士尼公主圖書館」與大家走入她們的神奇魔法世界。除了多個打卡點，海港城與LCX更設有不同活動，包括攤位遊戲、親子DIY工作坊、換領禮品活動以及迪士尼100周年期間限定店等。

「Disney 100: Travel Together with Harbour City & LCX」

日期：7月14日至9月3日

地點：尖沙嘴海港城與LCX

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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