昂坪360周末「夏日泡泡嘉年華」玩遊戲贏禮物　推「360季度通」$360無限次搭纜車

昂坪360於今個夏天呈獻「360夏日泡泡嘉年華」，由7月15日至8月27日的每個星期六及日，昂坪市集23號商店特設夢幻浴室場景，設有多個巨大化的浴室產品，包括超過2米高的牙刷及牙膏、巨型沐浴露等，當中最吸睛的必定是正中心的透明浴缸，數百隻橡皮鴨在1：1浴缸中暢泳，同場更設三大遊戲攤位——「拋圈高手」、「泡泡推球」及「運球達人」，共派逾八千份禮物。市集亦會舉辦多個活動，包括幻彩泡藝表演及互動環節」、「泡泡雲朵處處飄」以及「彩繪透明扇子工作坊」，而「泡泡浴主題纜車」亦會不定時驚喜出現。

另外，昂坪360纜車推出「360季度通」優惠，即日至7月31日可以$360購買。由購買當日至11月30日無限次任搭標準車廂纜車，兼送大澳及昂坪市集$20小食券及「360夏日泡泡嘉年華」攤位遊戲券2張。購買「360季度通」3張或以上，更可享額外八五折優惠。

昂坪360「360夏日泡泡嘉年華」

日期：7月15日至8月27日（逢周六及日）

時間：10:00am-6:00pm

地點：昂坪市集圓形廣場、23號商店及涼亭

「360 季度通」優惠

售價：$360

優惠日期：即日至7月31日

門票使用日期：即日至11月30日

網址：www.np360.com.hk/tc/event-promotions/promotions/quarterly-pass

註：資料以主辦方公布為準