消費券著數情報｜Trip.com「7.16消費券狂賞」　台北來回機票買一送一優惠　港澳大灣區酒店優惠：連稅低至$499

Trip.com推出「7.16消費券狂賞」，於7月16日至21日每日發放超級優惠，其中首度與大灣區航空合作，推出香港至台北往返機票買一送一優惠。用戶於7月16及17日晚上10時，留意「Trip.com獨家大灣區航空買1送1」標籤以進行競搶，成功後即可免費獲得一張相同的來回台北機票（僅限成人票）。成功搶得機票的用戶可於12月31日之前成行，以人均$800起快閃台灣。

另外，Trip.com另精選多間港、澳、大灣區酒店優惠進行限量競搶，適合計劃周末旅行的用戶。由7月18日至20日每晚10時均有不同的酒店提供快閃優惠予Trip.com用戶競搶。優惠包括以超低價（連稅，下同）$999入住香港WM酒店、以$999入住澳門葡京酒店，以及以$499入住深圳硬石酒店等。

其他優惠包括限量當地玩樂體驗買1送1（包括Häagen-Dazs外賣雙球雪糕獨家買1送1、香港樂高探索中心及香港杜莎夫人蠟像館門票買1送1等）、Mastercard卡專享限量機票優惠代碼以及以$10超購買Sim卡或機場快綫單程車票。數量有限，先訂先得。

Trip.com「7.16消費券狂賞」

日期：7月16日至21日（周日至周五）

網址：hk.trip.com/sale/w/4545/hk-megasale.html?locale=zh-HK

註：資料與價錢以主辦方公布為準

消費券2023 明報專輯：bit.ly/3OzIcrR

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