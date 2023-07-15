暑假好去處｜Disney 100@荷里活廣場　迪士尼及彼思人氣角色同台亮相　《熊抱青春記》熊貓美美首度登場

鑽石山荷里活廣場即日起至9月3日呈獻迪士尼100周年活動：「Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood」，一眾迪士尼及彼思人氣角色包括：米奇、小飛俠、熊貓美美、史迪仔、睡公主齊齊以音樂家造型攜手演出，為大家帶來夏日音樂盛會，其中打卡位包括Disney 100大門：1.6米巨型熊貓美美於充滿光影效果的Disney 100大門登場，同場設有互動音樂遊戲；快「樂」大舞台：大家可在米奇的指揮下與史迪仔、小飛俠、美麗寶·魔力高及睡公主等角色來個歡樂大合奏。

同場設有「迪士尼100周年期間限定店」，雲集過百款全新主題精品，特設甜點小角落發售多款會場限定打卡甜點，亦有女生們至愛的精品以及一系列Disney Nature環保產品。

商場更準備了以迪士尼音樂主題的獨家禮品如可摺疊環保袋、家居拖鞋及旅遊收納袋套裝，顧客憑指定消費及捐款或VIC會員憑指定積分及捐款予願望成真基金即可換領，數量有限，先到先得。而大人小朋友於指定周末更可憑捐款或消費參與親子工作坊，製作立體工藝飾品。

「Disney 100: Travel Together with Plaza Hollywood」主題打卡裝置及期間限定店@荷里活廣場

日期：7月14日至9月3日

時間：10:00am-10:00pm（期間限定店：12:00pm-8:30pm）

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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