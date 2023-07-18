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短片賞花︰紅花玉蕊

文章日期：2023年07月18日

「康文賞花速遞」本周介紹紅花玉蕊，屬玉蕊科常綠喬木，主要分佈在熱帶亞洲和澳洲北部。紅花玉蕊於夏季開花，會在傍晚時分陸續開花，直至夜幕低垂。紅花玉蕊的花呈猩紅色，一串串的花會懸垂在半空，每串有幾十朵小花，盛開的花在燈光襯托下，好像夜空綻放的煙花，閃耀又漂亮，不過每朵花花期就只有一晚，到翌日清晨就會脫落，非常短暫。元朗大陂頭休憩花園（近涼亭）、大埔海濱公園（近草地滾球場）及馬鞍山恆明街休憩處（草坪）都可以觀賞紅花玉蕊。facebook短片

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