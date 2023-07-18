「康文賞花速遞」本周介紹紅花玉蕊，屬玉蕊科常綠喬木，主要分佈在熱帶亞洲和澳洲北部。紅花玉蕊於夏季開花，會在傍晚時分陸續開花，直至夜幕低垂。紅花玉蕊的花呈猩紅色，一串串的花會懸垂在半空，每串有幾十朵小花，盛開的花在燈光襯托下，好像夜空綻放的煙花，閃耀又漂亮，不過每朵花花期就只有一晚，到翌日清晨就會脫落，非常短暫。元朗大陂頭休憩花園（近涼亭）、大埔海濱公園（近草地滾球場）及馬鞍山恆明街休憩處（草坪）都可以觀賞紅花玉蕊。facebook短片
賞花：
戈登銀樺【短片】
薑荷花【短片】
荷花【短片】
龍船花【短片】
依蘭【短片】
射干【短片】
鳳凰木【短片】
百子蓮【短片】
銀珠【短片】
藍花楹【短片】
首冠藤【短片】
杜鵑花【短片】
樹頭菜【短片】
藍花藤【短片】
禾雀花、黃花老鴉嘴【短片】
紅花荷【短片】
黃花風鈴木@東涌赤鱲角
魯冰花@天水圍公園
李花@天水圍、大埔
富士櫻@沙田城門河畔
廣州櫻@東涌櫻花園、海濱長廊【多圖】
中大河津櫻【多圖】
蔓性風鈴花【短片】
吊鐘花@紫羅蘭山【多圖】
白梅與相思@大埔【多圖】
短片：兔仔花、洋水仙@香港公園球根植物展
銀杏@中大未圓湖【多圖】
鳳梨花【短片】
紅掌【短片】
欖仁樹【短片】
一品紅【短片】
白千層【短片】
秋英【短片】
貓鬚草【短片】
赤苞花【短片】
使君子【短片】
複羽葉欒樹【短片】
桂葉黃梅【短片】
黃槐決明【短片】
全緣葉珊瑚【短片】
黃鐘花【短片】
鳳眼藍【多圖】
絲木棉【短片】
馬纓丹【短片】
楊桃【短片】
穗花棋盤腳【短片】
藍雪花【短片】
珊瑚藤【短片】
紫蟬【短片】
彩虹小鳥蕉【短片】
睡蓮【短片】
紅萼龍吐珠【短片】
香彩雀【短片】
千日紅【短片】
刺桫欏、木賊【短片】
大花紫薇【短片】
水石榕【短片】
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm