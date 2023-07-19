暑假好去處｜東港城「Merli & Kiztopia Friends與您彈遊新加坡」　挑戰充氣彈牀城堡六大專區

將軍澳東港城聯乘新加坡親子遊樂場Kiztopia、新加坡旅遊局及新航假期，即日起至9月3日設「Merli & Kiztopia Friends與您彈遊新加坡」，以總面積逾5000呎的Jumptopia充氣彈牀城堡呈現新加坡多個名勝，並在新加坡吉祥物魚尾獅Merli & Kiztopia Friends帶領下一同「彈遊新加坡」，大家可於充氣彈牀六大專區（充氣滑梯熱身區、F1賽車挑戰區、亞熱帶水果園、波波池樂園、障礙陣迷宮及忍者衝天）大玩極速滑梯及獨木橋障礙賽，挑戰體力、平衡力及膽量，小朋友亦可於巨型波波池遊玩，以及在4米高超巨型充氣魚尾獅Merli打卡，於50分鐘彈遊一趟新加坡的精彩旅程。

東港城「Merli & Kiztopia Friends與您彈遊新加坡」

日期：即日起至9月3日

活動時間︰10:00am-8:00pm（每日10節；每節50分鐘）

活動地點︰將軍澳東港城一樓中庭

活動查詢：2628 7399

購票查詢︰6760 0481（只限Whatsapp查詢）

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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