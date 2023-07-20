暑假好去處｜馬鞍山MOSTown新港城中心「最GREEN『鯊』灘玩樂營！」　睇3.5米高巨型充氣鯊魚先生MR.SHARK

馬鞍山MOSTown新港城中心聯乘台灣原創插畫「鯊魚先生MR.SHARK」以及「海塑基金會」，即日起至8月27日舉行「最GREEN『鯊』灘玩樂營！」，舉辦一系列集保育及玩樂於一身的體驗活動，包括3.5米高巨型充氣鯊魚先生MR.SHARK，與大家暢玩7米高海洋滑梯及波波池；喜歡挑戰膽量可玩10米長飛索，跟用過千回收膠樽打造的長達2米環保大白鯊及鎚頭鯊結伴暢游海洋，以全新角度欣賞珊瑚海。場內還有4大「鯊」灘打卡區，包括「鯊魚先生MR.SHARK至『營』趣拍站」、「梳乎『鯊』『攤』」、「巨型光影『鯊』桶」以及「『鯊』排大激鬥」，可以拍照打卡。

此外，商場更舉行「『最』值得珍惜的海洋資源 - 香港珍貴珊瑚展」，挑選出10件香港海域珍貴珊瑚標本，當中5款經過鑑定為超過20年的石珊瑚，透過顯微鏡觀賞「鹿角珊瑚胚胎」及一星期大的珊瑚標本。活動期間亦有親子STEM工作坊，親手製作「動能船 - 海潔號」，現場完成指定任務更可獲得由主辦機構頒發之證書及商戶優惠券。

馬鞍山MOSTown新港城中心 X 鯊魚先生MR.SHARK「最GREEN『鯊』灘玩樂營！」

日期：即日至8月27日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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