暑假好去處｜置富Malls四大商場 X Messy Desk　「置」Happy遊香港　大抽獎送20萬元旅遊禮券

置富Malls今個暑假迎來20周年，由即日起以「置」Happy遊香港為主題，舉辦一連串慶祝活動。置富Malls聯乘香港插畫藝術家Messy Desk，於旗下4大商場繪出置富Malls社區面貌，設計出以「置富Malls X Messy Desk『置』Happy遊香港」為主題的4大裝置，包括馬鞍山廣場的彩虹蛋糕「置」Happy小鎮、天水圍+WOO嘉湖的「置」Happy生態樂園、紅磡置富都會的星閃閃「置」Happy樂團，以及沙田置富第一城的「置」Happy運動之城。

另外，置富Malls更於即日至8月31日舉辦「置」Happy大抽獎，凡於指定置富Malls單一商場內任何兩間不同商舖消費滿$200，即可換領抽獎券乙張，有機會贏取總值逾30萬元的獎品，當中包括東瀛遊旅遊禮券（總值20萬元，名額4名，各5萬元）、晚膳套餐、參茸海味、粉囊咖啡機、各式購物及美食現金券等。而為期4個月的送禮活動，還有Fortune Malls App「置」抵狂賞、購物慶生「置」激賞以及Messy Desk快樂伴隨便攜袋等。

「置富Malls X Messy Desk『置』Happy遊香港」4大主題裝置

1. 馬鞍山廣場——香氣四溢「彩虹蛋糕『置』Happy小鎮」

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）

2.+WOO嘉湖——鳥聲紓壓「『置』Happy生態樂園」

地點：天水圍+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）

3.置富都會——癒系音樂「星閃閃『置』Happy樂團」

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）

4. 置富第一城——單車高手「『置』Happy運動之城」

地點：沙田置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）

「置」Happy大抽獎@置富Malls

日期：即日至8月31日

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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