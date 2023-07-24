下午茶之選｜8度海逸酒店「皇牌香芒の戀下午茶」、「夏日菓漾下午茶」　酒店eShop預訂享高達六五折優惠

8度海逸酒店的8度餐廳推出「皇牌香芒の戀下午茶」及「夏日菓漾下午茶」，「皇牌香芒の戀下午茶」以芒果入饌炮製美點，包括芒果拿破崙、鮮芒果蛋白蛋糕、芒果奶凍、牛油鬆餅、香炸脆脆雞翼配芒果沙沙、意大利風乾火腿伴香草包、火焰芝士三文魚壽司及鰻魚壽司、香芒雪梅涼、黑松露芝士焗忌廉薯，以及日式水牛芝士芒果沙律；「夏日菓漾下午茶」則以鮮甜水果為靈感，呈獻一系列鹹甜美點，包括煙三文魚水牛芝士意式香草包、鮮雜果蝦沙律、加洲蟹子反卷、芝士焗脆薯餅、日式雞肉串燒、英式牛油鬆餅、夏日雜莓芝士餅、鮮芒果布甸及士多啤梨薄餅卷。兩款下午茶經酒店eShop預訂，均可享高達六五折優惠。

8度海逸酒店「皇牌香芒の戀下午茶」

供應期：即日起至2023年12月31日

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：每位$188（另設加一服務費）

eShop預訂：bit.ly/3J29sQq

8度海逸酒店「夏日菓漾下午茶」

供應期：即日起至2023年9月30日

供應時間：3:00pm-5:00pm

價錢：

周一至五（公眾假期除外）：每位$108起（另設加一服務費）

周六、日及公眾假期：每位$118起（另設加一服務費）

eShop預訂：bit.ly/3q36fsN

地址：九龍土瓜灣九龍城道199號地下大堂8度餐廳／2樓池畔廊／花園茶座

訂座或查詢：電話：2126 1960／電郵：fnb@hp8dcatering.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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