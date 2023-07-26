暑假好去處｜西寶城「Go Wild Safari」本地野外生態學堂　睇珍貴動物標本

堅尼地城西寶城由即日起至9月3日化身成「Go Wild Safari」本地野外生態學堂，將野外生態帶到室內，有50款野生動植物包括8款由漁濃署借出的珍貴動物標本，以及郭秀雲借出的鸚鵡。「Go Wild Safari」由3.5米高巨型貓頭鷹環保卡板裝飾、熱帶叢林區及特色天幕溫室三大區域組成，逾七成物料可循環再用，其中熱帶叢林區內有9款不同種類香港出沒的野生動物仿真立體模型及動物標本，特色天幕溫室內則展出逾10款大熱多肉植物盆栽，亦有逾20款常見植物及昆蟲模型展示。

另外，西寶城亦舉行假日大自然體驗，包括Safari探索之旅——於指定時段內在熱帶叢林尋找仿真動物模型的位置，完成任務後即可獲得限量版紀念貼紙一張；動物全接觸學堂——於指定周日消費，即有機會親身接觸5種不同的野生動物；純手工DIY工作坊——指定周六設有工作坊，以環保物料製作蜂蠟保鮮布、驅蚊手環及手工皂等特色環保小物等。

西寶城「Go Wild Safari」本地野外生態學堂

日期：即日至9月3日

時間：10:00am-10:00pm

地點：西寶城UG中庭及2樓Kiosk A

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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