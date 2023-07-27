暑假好去處｜慈雲山中心「Fueki DIY快楽製造所」　四大打卡位+Fueki工作坊

慈雲山中心「Fueki DIY快楽製造所」：Fueki x Dreamy Friendsの自撮影写真館（圖片由相關機構提供）

慈雲山中心即日起至10月2日舉行「Fueki DIY快楽製造所」，日本人氣文具品牌角色Fueki君（漿糊仔）和慈雲山中心可愛吉祥物Dreamy Friends齊齊現身，為大家帶來歡樂。場內設有四大打卡場景包括：「Fueki DIY 快楽製造所」打卡場景裝置、「Fueki x Dreamy Friendsの自撮影写真館」、戶外「大型の空気Fueki君」、「五顔六色Fueki DIY工作坊」，以及「Fueki期間限定店」供粉絲選購各式精品。Link Up會員消費滿指定金額，可以換購「慈雲山中心X Fueki夏日限定版の紀念品」，包括「Fueki夏の咕𠱸被」及「Fueki多用途摺疊防水環保袋」。

慈雲山中心「Fueki DIY快楽製造所」

日期：即日至10月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：九龍慈雲山毓華街23號慈雲山中心

Fueki DIY快楽製造所工場打卡裝置（5樓中庭）

大型の空気Fueki君（3樓近毓華街入口）

Fueki x Dreamy Friendsの自撮影写真館（2樓202A及B舖）

Fueki期間限定店（5樓近中庭位置）

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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