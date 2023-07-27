暑假好去處｜life@KCC「老『玩』童」企劃」　巨型傳統港式玩具打卡位+罕有玩具藏品

life@KCC將別具本地情懷的懷舊玩具，放大成為巨型的打卡位。（圖片由相關機構提供）

葵涌life@KCC聯乘懷舊玩具收藏家莊慶輝，即日起至11月5日舉行結合懷舊玩具及經典遊樂場元素的「老『玩』童」企劃，打造懷舊玩具樂園，將別具本地情懷的懷舊玩具，放大成為巨型打卡位，包括位於天台花園的「大戰巨型飛行棋」、「動感一二三跳飛機」和「360度旋風氹氹轉」，以及3樓的巨型傳統港式玩具打卡位：「幻影彩虹圈」、「泡泡小黃鴨」、「無敵鐵皮機械人」和「復古木製煮飯仔」等，讓大家回憶童年的快樂時光。在「古早童玩博物館」，更有莊慶輝的絕版經典玩具收藏品可觀賞。

另外，場內即日起至9月3日（逢周四至日）舉辦「古早玩物市集」，集合懷舊飾品、本土設計、食品及寵物用品，為生活加添玩味及懷舊感。同場推出「夏日購物激賞」及「古早玩物禮品換領」，憑指定消費即可換領商戶現金券、懷舊鐵皮機械人或三合一多功能遊戲棋，亦可參加「懷舊玩具工作坊」，製作懷舊玩具。

「老『玩』童」企劃@life@KCC

日期：即日至11月5日

時間：10:00am-10:00pm

地點：life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

地址：葵涌葵昌路72至76號（葵興港鐵站E出口直達）

古早玩物市集@life@KCC

日期：

「復古及寵物」經典之旅：即日至8月6日（逢周四至日）

「香港製造」玩物之旅：8月10日至9月3日（逢周四至日）

時間：12:00pm-8:00pm

地點：life@KCC 3樓

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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