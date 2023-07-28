著數情報｜「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動　三大著數優惠一連三星期大派2億yuu分

「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動：登記「恒生信用卡簽賬獎賞」並於指定簽賬類別消費滿3500，更可再賺額外4倍yuu分。（圖片由相關機構提供）

「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動：以恒生enJoy卡於指定商戶消費，單一簽賬可獲贈高達6倍yuu分。（圖片由相關機構提供）

yuu獎賞計劃推出7月28日起至8月17日推出「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動，為yuu會員準備三大著數優惠，一連三星期大派2億yuu分。除了每日推出全新限時換領著數，於活動期間以enJoy卡於指定商戶消費滿指定金額，更可享高達10倍yuu分。

「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動

日期：7月28日至8月17日

著數一：活動期間更新yuu App，登入到「yuu捕獲JETSO咪走雞」遊戲界面，捕捉「咪走雞」，每日即可獲得高達100 yuu 分。每日指定時段內更會出現「霸王雞」，成功捉到可獲取額外yuu分。

著數二：yuu App在活動期內，會於每天早上11時向會員提供激抵著數，yuu會員可以800 yuu分，或低於五折的積分即可兌換指定精選產品，包括零食飲品、個人護理產品、家居用品及小食甜點等。

著數三：活動期間以恒生enJoy卡於指定商戶消費，單一簽賬可獲贈高達6倍yuu分；登記「恒生信用卡簽賬獎賞」並於指定簽賬類別消費滿3500，更可再賺額外4倍yuu分，合共賺取高達10倍yuu分。

詳情：yuurewards.com

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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