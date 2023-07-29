暑假好去處｜太古城中心「小歷奇大妙趣」　10大歷險區打卡　體驗互動遊戲探索動物冷知識

太古城中心由即日至9月3日舉行的「小歷奇大妙趣」，以4大主題為核心，包括動物總動員、冰極海洋、森林原野及趣知共享，劃分為10大主題區域，包括「放大鏡探索室」、「小知識大圖冊」、「寶貝小企鵝」、「海獺吃吃睡」、「長頸look-look」、「長頸鹿舔舔脷」、「吼！老虎在哪兒？」、「鴕鳥舞蹈班」、「看看『便』知道」及「小知識共享角」，帶領小朋友們從森林原野到冰極海洋，走進動物放大鏡觀察動物姿態及細聽牠們獨特的叫聲，再穿過巨大化的百科圖書冊認識動物的冷知識，而海洋界企鵝及海獺早已準備好多個互動遊戲。另外，大家還可以提交及分享各式各樣的冷知識予其他同行者，並透過尋寶遊戲換取可愛動物印水紋身貼紙。

商場更特別預備了「Shop-Set-GO購物賞」，消費$1200或以上即可入手一套4件的「動物探索旅行收納袋套裝」。

太古城中心「小歷奇大妙趣」

日期：即日至9月3日

時間：12:00pm-9:00pm（周一至五），11:00am-9:00pm（周六及日）

地點：太古城中心2/F中庭及中橋

網址：bit.ly/3rASwtI

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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