暑假好去處｜ELEMENTS圓方金區「Colour Symphony」體驗天空24小時幻變色彩　同場加映「KIFF嘉年華」Lala Woodland進駐水區

ELEMENTS圓方與本地建築設計工作室Afloat Studio合作，由即日至9月3日於金區一樓設置「Colour Symphony」夏日藝術裝置，以香港都市作靈感，並擷取夏日天空24小時的色彩，幻化成通透且不規則的彩色色塊，懸浮在半空相互交錯，營造出色彩幻變的光影效果。當大家走進藝術裝置中，抬頭便能看到不同顏色的雲彩。

另外，香港兒童國際電影節「KIFF嘉年華」於今年7月正式回歸，並連同Lala Woodland進駐水區，把嘉年華變身森林遊樂場，場內除了多個場景可打卡留念，更設有迷你森林電影院於8月7日至9月3日期間帶來「KIFF SHORTS」，全天候免費放映多部短片。同時更設有工作坊，逢周日吉祥物Upmud更會帶同Lala Woodland中的小狐狸花仔Kukka、小松鼠Tata及他們的森林朋友到場進行巡遊與表演。

「Colour Symphony」夏日藝術裝置@圓方

日期：即日至9月3日

時間：10:00am-10:00pm

地點：ELEMENTS圓方金區一樓

「KIFF嘉年華」@圓方

日期：即日至9月3日

時間：周一至周五：11:00am-8:00pm，周末及周日：11:00am-9:00pm

地點：ELEMENTS圓方水區一樓

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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