暑假好去處｜荃灣D·PARK X 維他奶「尋龍探險活動」及「恐龍障礙賽」

荃灣D·PARK於即日至8月31日舉辦「維他奶尋龍探險活動」。（圖片由相關機構提供）

在「Q版恐龍障礙賽」中，小朋友將穿上玩味的恐龍戰衣，挑戰三關卡將球送往終點。（圖片由相關機構提供）

荃灣D·PARK於即日至8月31日舉辦「維他奶尋龍探險活動」，屆時恐龍會藏身商場內的不同地方，等待小朋友跟著「尋龍地圖」探索「水底世界」、「探險樂園」、「巨龍領域」、「厚頭龍」、「棘龍」以及「始祖鳥」6大恐龍主題場景，近距離接觸牠們並打卡拍照。小朋友更可以發揮冒險精神，集齊6款指定的「恐龍蛋」印章。

另外，凡購買維他奶系列產品滿$45並出示收據，即可在場内換領「尋龍地圖」乙本及探險家小貼紙乙張。前往打卡位集齊6個「恐龍蛋」印章，追蹤Vitasoy社交媒體，上載相片到社交平台並標記@vitasoy及@dparkhk，即有機會換領精美禮品，包括：限量版恐龍拼圖一份、維他奶250毫升低糖豆奶一盒（口味隨機）及$5維他奶飲品優惠券兩張。（每日數量有限，換完即止）

除此之外，商場更於8月每個周日舉辦「維他奶Q版恐龍障礙賽活動」，只要購買維他奶系列產品滿$100即可報名參加，6至12歲的小朋友將穿上玩味的恐龍戰衣，挑戰三關卡將球送往終點。完成活動後，小朋友更可獲得活動證書和精美禮品，以作紀念。

維他奶 X 荃灣D．PARK「尋龍探險活動」

日期：即日至8月31日

時間：每日中午12時至晚上7時

登記及換領處地點：荃灣D‧PARK 2樓（福來邨入口旁）

維他奶 X 荃灣D．PARK「Q版恐龍障礙賽」

日期：8月6、13、20、27日

時間：逢周日下午2時至6時（每節30分鐘）

地點：荃灣D‧PARK 1樓多元智能籃球場

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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