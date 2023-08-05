好去處｜agnès b. X 陳澤雷「By Blueprint 藍圖片羽‧藝術展」　咖啡加入環保藍曬藝術　展現本土情懷

agnès b.與香港藝術家陳澤雷（Max Chan）合作，即日起至9月4日在K11購物藝術館旗艦店agnès b. RUE DE MARSEILLE舉辦agnès b. X 陳澤雷「By Blueprint藍圖片羽．藝術展」，以咖啡融入環保的藍曬藝術為創作媒介，以「藍圖片羽」為主題，展出近20幅由Max Chan所創作的藍曬作品，分為「花墟」、「開／關」、「飛行模式」及「鯉魚門」四大主題，部分更以咖啡製造懷舊效果，以一幅幅「香港藍圖」，讓藝術品成為講述香港歷史的珍貴「片語」。Max更特別為每份作品撰寫導覽，參觀者只要掃作品下的二維碼，就可了解其作品背後的故事。展覽期間，agnès b. CAFÉ與Max Chan聯乘推出限定包裝（$50／包），讓咖啡迷隨時隨地均可享用agnès b. CAFÉ精心準備的精品咖啡。

agnès b. X 陳澤雷「By Blueprint藍圖片羽．藝術展」

日期：即日起至9月4日

時間：11:00am-8:30pm（免費開放予公眾參觀）

展覽地點：agnès b. RUE DE MARSEILLE生活旗艦店（尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館119店）

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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