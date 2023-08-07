下午茶之選｜La Rosabelle Bar & Grill三層架下午茶　度假古堡歎美點兼暢飲意式氣泡酒

位於將軍澳澳南海岸的現代歐陸菜餐廳La Rosabelle Bar & Grill即日起推出三層架下午茶，讓大家好像回到中古世紀般，品嘗共13款鹹甜美點，底層備有鹹點，包括墨西哥吞拿魚夾餅、迷你蟹肉牛油果三文治、英式三文魚配刁草酸忌廉鬆餅以及雞尾酒蝦；中層則有前菜及頭盤，包括迷你黑松露芝士薄餅、三款西班牙炸丸子（西班牙黑毛豬火腿、鱈魚及墨魚汁）、龍蝦包及焗蝸牛；頂層則是意大利紅桑莓奶凍、朱古力蛋糕及朱古力布朗尼。下午茶包含兩杯意大利氣泡酒及兩杯咖啡或茶飲，亦可用優惠價$228追加一支意大利氣泡酒，或加$388升級至無限暢飲意大利氣泡酒。

除了將軍澳澳南海岸分店，下午茶套餐亦會於同區的藍塘傲分店La Rosabelle Restaurant & Bar及東涌灣景薈分店La Rosabelle Restaurant Lounge & Bar同步推出，每天限量供應，售完即止。

La Rosabelle Bar & Grill三層架下午茶@將軍澳澳南海岸

供應期：即日起

供應時間：周一至周日2:00pm-5:00pm

價錢：兩位$488（另設加一服務費）

地址：將軍澳唐俊街23號澳南海岸地下G6號舖

電話：2881 5933

藍塘傲分店La Rosabelle Restaurant & Bar

地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲地下4號舖

電話：2881 1318

東涌灣景薈分店La Rosabelle Restaurant Lounge & Bar

地址：東涌怡東路9號灣景薈地下G01-G02號舖

電話：2881 8788／2881 8797

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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