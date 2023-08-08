暑假好去處｜YM²裕民坊「裕民坊夏日恐龍企劃」 3大恐龍打卡位+6米高恐龍滑梯彈彈牀

YM²裕民坊即日起至8月31日舉辦「裕民坊夏日恐龍企劃」，不同恐龍會穿梭商場，UG大堂有張開大口的恐龍歡迎大家，還有4米長暴龍及8米高長頸龍必影打卡。商場L1中庭設兩組恐龍滑梯遊樂設施，包括高達6米及3米充氣恐龍滑梯彈彈牀，讓小朋友體驗從高處滑下的刺激快感。周末期間，一條6米長三角龍會跟大家會面，恐龍迷可以近距離拍照。同時，商場會舉辦恐龍藝術工作坊，在商場及戶外指定不同角落亦特設「恐龍探索站」，展示不同恐龍小知識或派發獨家限量版恐龍紀念品。活動期間，消費滿指定金額，即可換領限定禮品，包括恐龍模型盲盒、恐龍砌圖及恐龍走路氣球。L1中庭位置亦專設期間限定店，發售一系列恐龍類別的產品，包括各款模型、玩具及精品。

YM²裕民坊「裕民坊夏日恐龍企劃」

日期：即日至8月31日

時間：10:00am-10:00pm（恐龍頭及暴龍）、12:00pm-8:00pm （長頸龍）

恐龍頭及暴龍：10:00am-10:00pm

長頸龍：12:00pm-8:00pm

地點：YM²裕民坊UG大堂（恐龍頭）、L1裕民里（暴龍）、L3花園平台（長頸龍）

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm