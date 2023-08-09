著數情報｜買大家樂$300現金券送$300優惠券　買3套現金券額外送$50電子優惠券

大家樂即日起至10月31日推出「買$300現金券送$300優惠券」，凡於eatCDC.com網站購買$300電子現金券，即送$300優惠券，讓大家歎盡早午茶晚市精選優惠與美食，購買夠3套現金券套裝，更額外再送$50電子優惠券。$300大家樂電子現金券套裝（$20 x 15張）、$10電子優惠券及其他電子優惠券有效期至2025年1月31日。

買$300大家樂電子現金券套裝（$20 x 15張），送$300大家樂電子優惠券，包括：

$10電子優惠券（2張） - 於任何時段惠顧滿$20

送湯粉一碗（細）電子優惠券（5張） - 於早市惠顧滿$29

$5電子優惠券（6張） - 於午市惠顧滿$50

$5電子優惠券（10張） - 於午市/晚市惠顧任何焗類

$10電子優惠券（2張） - 於晚市惠顧任何鐵板

送「精明加配」小食一款電子優惠券（5張） - 於茶市惠顧滿$29

$10電子優惠券（5張） - 於晚市惠顧滿$60

$10電子優惠券（5張） - 於11:00am後惠顧外賣燒味斬料滿$50

購買$300電子現金券套裝滿3套，額外送惠顧滿$20減$10電子優惠券（5張）

eatCDC.com網址：bit.ly/43eS5U2

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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