著數情報｜新紀元卵刮刮卡大抽獎　6萬份獎品包括東京來回機票、平板電腦

日本雞蛋品牌「新紀元卵」於8月11日至9月21日舉辦「新紀元卵 好卵・有運大抽獎」，活動分為兩個階段，率先推出的新紀元刮刮賞，以隨雞蛋盒附送的刮刮卡，即刮即有機會中奬，奬品超過60000份，包括東京來回雙人機票、遊戲機第五代主機及平板電腦等，總值更超過$80萬。第二階段則是新紀元刮刮賞終極大抽奬，只要掃瞄刮刮卡上的二維碼，連結到指定網站，填寫刮刮卡上的抽獎序號，成功登記即可參加終極大抽獎，有機會贏取Honda STEPWGN SPADA e:HEV七人座駕。

「新紀元卵 好卵・有運大抽獎」

推廣日期：8月11日0時0分0秒至9月21日23時59分59秒

登記日期：8月11日0時0分0秒至9月22日23時59分59秒

終極大抽獎之進行日期：10月3日

參加辦法：於任何銷售點內購買新紀元卵白蛋或啡蛋10隻裝，隨盒附贈「新紀元卵 好卵・有運大抽獎」刮刮卡，即開即刮即有機會中奬

銷售點參考：AEON、APITA、優品360、DON DON DONKI、大生生活超市、全線百佳（包括：百佳超級市場、Taste以及 Fusion）、Soda Mall、Sogo、UNY、全線惠康（包括：惠康超級市場、Market Place、3hreesixty以及 Oliver's the Delicatessen）

活動網站：luckydraw2023.shinkigen.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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