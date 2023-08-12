好去處｜Samsung Galaxy Z Series限定夏日體驗館　試玩Galaxy Z系列Join the flip side專屬AR濾鏡

Samsung Galaxy Z Series限定夏日體驗館即日至9月3日設於中環三星專門店，展示包括Galaxy Z Fold5、Galaxy Z Flip5、Watch6系列以及Tab S9 Series在內的全新旗艦級產品。體驗館以全新Galaxy Z系列的主打色調，並以本地創意紙藝組合STICKYLINE的趣味摺紙藝術裝置等夏日主題裝飾為點綴，呈現多個互動區域，讓訪客體驗Galaxy Z Fold5的多工作業和沉浸式娛樂功能，以及Galaxy Z Flip5全新Flex Window所提供的升級拍攝體驗和更多元化的Widgets小工具，更可以試玩兩個為Galaxy Z系列設計的Join the flip side專屬AR濾鏡。活動期間，體驗館更舉行一系列工作坊，由紙藝到手機戴繩編織等，譲大眾親身體驗Galaxy系列產品的多元魅力。

Samsung Galaxy Z Series限定夏日體驗館

日期：即日至9月3日

時間：10:00am-8:00pm

地址：皇后大道中29號華人行地下G3至G4號舖三星專門店

工作坊登記網址：www.samsung.com/hk/register/galaxy-experience/

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm