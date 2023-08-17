下午茶之選｜朗廷酒店 X alice + olivia專屬下午茶　網上預訂享高達八五折優惠

香港朗廷酒店與美國時裝品牌alice + olivia合作，即日起至9月30日推出專屬下午茶，以alice + olivia 2023年秋冬「秋冬美國偶像」系列中絢麗多彩設計為靈感，融入八款由酒店廚師團隊炮製的美點，鹹點有辣味紫菜蝦串配時令水果凍湯、日本巨峰提子及蜜瓜伴巴馬火腿、小番茄乾與青瓜配上自家製牛油果醬、煙三文魚紫菜竹碳三文治；甜點包括紅桑子白朱古力馬卡龍、彩虹蛋糕、焦糖蘋果撻及朱古力車厘子海綿蛋糕，以及原味英式鬆餅及提子鬆餅配招牌英式奶油、經典車厘子及特色玫瑰花瓣醬。下午茶搭配特色飲品，包括由士多啤梨、紅莓、檸檬汁、糖漿、忌廉和爆谷製成的Berries Temptation，亦可加錢將飮品升級至Saicho氣泡茶或Taittinger香檳。網上預訂下午茶可享高達八五折優惠。

凡惠顧兩位用下午茶，即可獲贈全球限量版StaceFace造型咕𠱸及alice + olivia現金禮券乙張（價值高達$1000並適用於指定三間門市），送完即止。

香港朗廷酒店「alice + olivia下午茶」

供應期：即日至9月30日

供應時間：周一至周五3:00pm-5:30pm、周末及公眾假期2:15pm-4:15pm／4:30pm-6:30pm

價錢：每位$398，兩位$698（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店大堂

網上預訂：www.buys.hk

查詢電話：2132 7898

電郵：tlhkg.fbservicecentre@langhamhotels.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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