「陳幼堅藝術收藏及創作之旅」展覽主題區之一:「Joy of Collecting收藏之樂」(圖片由相關機構提供)

「陳幼堅藝術收藏及創作之旅」展覽主題區之一:「Joy of Curating策享之樂」(圖片由相關機構提供)

「陳幼堅藝術收藏及創作之旅」展覽於即日至8月27日在PHILLIPS富藝斯位於西九文化區的亞洲總部舉行,首度公開陳幼堅逾800件珍貴收藏。是次展覽佔地8000平方呎,劃分三大主題區,包括「Joy of Collecting收藏之樂」、「Joy of Creating創作之樂」以及「Joy of Curating策享之樂」,透過「收藏」、「創作」及「策享」三方面來敘述收藏對他的影響,以及陳幼堅如何將收藏融入生活,建立出「東情西韻」設計哲學。展覽更邀得林嘉欣、梁詠琪、黃志淙、劉天蘭擔任聲音導航,帶領大家⼀同踏上陳幼堅藝術收藏及創作的旅途。

「陳幼堅藝術收藏及創作之旅」展覽

開放時間:即日至8月27日12:00pm-7:00pm(毋須預約,免費入場)

展覽地址:九龍柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓G/F PHILLIPS富藝斯亞洲總部

