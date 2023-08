next

即日至9月14日暢遊荃灣,除了可參觀文創景點、社區市集、特色商場,到咖啡小館、文青小店、人氣食肆歎美食等,還可以觀賞到七組「期間限定」藝術裝置:《七彩棱瓏》(位於西樓角花園)、《海洋知心友》(巨型鯨魚,位於荃灣公園)、《風物織織》(位於大河道行人天橋)、《家,No.9-Taste of The Lost Memory Home》及《小燈人,Twinkle Twinkle Little Square》(位於荃灣大會堂廣場)、《白銀時代》(位於大涌道行人天橋)。

是次公共裝置藝術為旅遊事務署主辦的創意旅遊項目「#ddHK 設計#香港地」的新一屆活動。同時更備有多個主題導賞團、非物質文化遺產工作坊、攝影比賽、海港跑步活動、音樂表演等,讓大眾參與。詳情:designdistrict.hk

短片睇荃灣公園15米巨型鯨魚 圖看七組戶外藝術裝置

