7仔消費情報｜多啦A夢 x SOU・SOU「SOU GOOD日系玻璃杯」　8月30日起儲7-11印花換購

7-Eleven以「京都生活。美學」為主題推出日系家品，找來多啦A夢與日本京都品牌SOU・SOU合作，打造8款「SOU GOOD日系玻璃杯」，包括4款SOU GOOD不倒杯連杯蓋及4款SOU GOOD圓拱杯連3D杯蓋，設計揉合印花美藝及多啦A夢公仔圖案，風格清新，8月30日起早上7時起可儲印花隨機換購。「SOU GOOD單柄陶瓷碟」同步登場，有「微笑」及「蘿蔔草」2款，可用於微波爐及洗碗機，非常實用。

多啦A夢 x SOU・SOU「SOU GOOD日系玻璃杯」

印花派發詳情：8月30日7:00am至10月24日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情：8月30日7:00am至10月27日，儲齊8張印花加$50，即可隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1個；儲齊12張印花加$88，即可隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」2個。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：8月30日7:00am至10月24日，yuu會員可以8800 yuu積分加$12，隨機換購「SOU GOOD日系玻璃杯」1個。兌換日期為8月30日7:00am至10月27日。

多啦A夢 x SOU・SOU「SOU GOOD單柄陶瓷碟」

換購詳情：8月30日7:00am至10月27日可以$79購買「SOU GOOD單柄陶瓷碟」1件。數量有限，售完即止。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：8月30日7:00am至10月27日，yuu會員可以8800 yuu積分加$35，換購「SOU GOOD單柄陶瓷碟」1件。數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm