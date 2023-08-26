下午茶之選｜Maison Louis Marie專屬下午茶@K11 MUSEA Artisan Lounge

植物學家族品牌Maison Louis Marie利用植物和天然食材，於即日至10月8日在K11 MUSEA Artisan Lounge推出專屬下午茶，延續植物學傳統，同遊法式香氣美食之旅。下午茶的鹹甜點均融合了感官的享受，包括有機蔬菜盆栽、花茶夾餅、鮮蝦葡萄柚西班牙辣腸脆脆、無花果立方、東加豆香波波、佛手柑費南雪金磚、玉桂菠蘿英式鬆餅，最後以香氣體驗和招牌甜點Antidris Cassis果然白玫瑰，玫瑰慕斯檸檬蛋糕作結尾。每名享用下午茶的顧客均可免費獲贈三種不同香味（No.04、No.09 及 Cassis）的香氛體驗邀請卡，於10月8日前親臨10/10 HOPE K11 Musea專門店換領。

Maison Louis Marie專屬下午茶@Artisan Lounge

供應期：即日至10月8日

供應時間：每日11:00am-10:00pm

價錢：兩位$888（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 MUSEA地下G008-G008A舖

預訂電話：2601 3428或電郵info@artisanlounge.com.hk

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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