下午茶之選｜九龍東皇冠假日酒店「Cielo X GLYCEL煥采營亮」下午茶　網上預付享高達八折

香港九龍東皇冠假日酒店Cielo與瑞士美容品牌GLYCEL合作，9月1日起至12月15日推出「Cielo x GLYCEL煥采營亮」下午茶，以GLYCEL紅白色品牌色彩為創作靈感，炮製6款甜品及5款鹹點，甜品有英式鬆餅配玫瑰莓果醬、紅絲絨蛋糕卷、鮮果千層酥、紅莓燕窩芭菲、櫻桃芝士蛋糕、紅桑子朱古力撻；鹹點則有吞拿魚番茄綠海草脆多士、紅菜頭鷹嘴豆泥、海葡萄撻、西瓜西班牙凍湯配羊奶芝士、泰式紅咖喱雞肉泡芙、雜菜炸蝦餅迷你漢堡包，搭配咖啡或茶，亦可加$40升級飲品至葡萄氣酒乙杯，惠顧下午茶可獲贈價值$2375之GLYCEL護膚禮遇。凡於網上商店預付下午茶，可享高達八折優惠。

Cielo X GLYCEL「煥采營亮」下午茶

供應期：9月1日至12月15日

供應時間：3:15pm-5:30pm

價錢：每位$198（兩位起）（另設加一服務費）

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓（港鐵將軍澳站C出口）

查詢電話：3983 0638／電郵：cielo@cptko.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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