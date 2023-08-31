7-SELECT X 銀咖喱及築地銀だこ：日式咖喱及章魚燒風味輕食

7-Eleven自家品牌7-SELECT聯乘日本品牌銀咖喱及築地銀だこ，推出日系輕食。 （圖片由相關機構提供）

7-Eleven自家品牌7-SELECT聯乘日本品牌銀咖喱及築地銀だこ，以「銀咖喱」濃郁惹味日式咖喱及「築地銀だこ」招牌和風章魚燒為創作靈感，推出日系輕食，同場更有銀咖喱雞扒，每款各有滋味。部分貨品只限於指定店舖提供，數量有限，售完即止。

7-SELECT x 銀咖喱 日式咖喱煎蛋吉列雞扒珍寶飯糰：香脆吉列雞扒配銀咖喱秘制日式咖喱，加上煎蛋、洋葱、胡蘿蔔及馬鈴薯等餡料，營造多重口感。（$20/件）

7-SELECT x 銀咖喱 雙重芝士咖喱牛肉熱捲餅：牛肉以日式咖喱粉炒，肉汁滲入咖喱味，配搭洋葱、胡蘿蔔及馬鈴薯，再融入車打芝士醬及水牛芝士，放入微波爐一叮即可嚐到「拉絲」滋味。（$19/件）

7-SELECT x 銀咖喱 日式咖喱牛肉包：選用由多種野菜、牛肉及豬肉烹煮而成的銀咖喱秘制日式咖喱醬，配牛肉粒，每口都吃到咖喱牛肉味。（$11/件）

7-SELECT x 銀咖喱 咖喱雞肉包：日式咖喱配雞肉，加上鬆軟包子，令口感更豐富。（$15.5/件）

7-SELECT x 築地銀だこ 和風章魚燒包：以章魚燒醬及豐富章魚粒作餡料，全新配搭帶來新鮮感。（$11/件）

7-SELECT x 築地銀だこ 芝士章魚燒日式手卷：以經典章魚燒醬、蛋黃醬、章魚粒粒作餡料，加上香濃水牛芝士，營造出「拉絲」和風滋味。（$22/件）

註：資料及價錢以主辦方公布為準

美食情報：bit.ly/3BWdlD0

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm