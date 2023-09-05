好去處｜又一城「劇場版美少女戰士Cosmos」佈置打卡　期間限定店發售過百款日本直送商品

九龍塘又一城「劇場版美少女戰士Cosmos」佈置會於9月14日轉換全新形象，另一組全新造型的角色會登場。（圖片由相關機構提供）

九龍塘又一城「劇場版美少女戰士Cosmos」佈置會於9月14日轉換全新形象，另一組全新造型的角色會登場。（圖片由相關機構提供）

九龍塘又一城「劇場版美少女戰士Cosmos」佈置會於9月14日轉換全新形象，另一組全新造型的角色會登場。（圖片由相關機構提供）

電影《劇場版美少女戰士Cosmos》上映，九龍塘又一城即日起至9月24日換上「劇場版美少女戰士Cosmos」佈置，設計以雙層宴會為主，設有永恆月光棒彩繪玻璃窗、月亮標誌的噴水池、歐式拱形花園涼亭、Eternal Sailor Moon剪影佈景等，亦有多個1：1身高的人氣角色與大家見面；期間限定店發售過百款日本直送及官方授權商品，包括電影主題迷你油畫、咕𠱸、手提袋及摺鏡等，期間限定店設即日現場派籌安排，每籌只限一人入場。「劇場版美少女戰士Cosmos」佈置會於9月14日轉換全新形象，另一組全新造型的角色亦會登場。

另外，即日起至9月24日，登記成為My FESTIVAL會員，並於又一城即日消費滿HK$3000或以上（最多可累積兩間不同商戶的即日指定電子貨幣付款收據），即可獨家換領限量版《劇場版美少女戰士Cosmos》雨傘乙把，數量有限，換完即止。

又一城「劇場版美少女戰士Cosmos」

日期：即日至9月24日

地址：九龍塘達之路80號又一城LG2層

開放時間：10:30am-9:00pm

期間限定店查詢電話：5937 4726（周一至五 9:00am-6:00pm）

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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