著數情報｜7-Eleven首間「7CAFÉ+BAR」概念店登陸中環街市　限時優惠三重賞

7-Eleven自家品牌7CAFÉ+中環街市期間限定店，變身成首間「咖啡 + 特調酒」概念店7CAFÉ+BAR，概念店以「Mood Booster」為主題推出4大限定微「醺」系列，主打新品包括咖啡特調酒（Coffee Cocktail）、特調酒沙冰（Frozen Cocktail）、特調酒（Cocktail）及無酒精特調酒（Mocktail），將咖啡、沙冰與特調酒融合調配出14款獨家手調精緻新飲，每一款特調酒味道與香氣散發不一樣韻味，迎合不同心情。

7CAFÉ+BAR中環街市期間限定店連續三星期送上新店限時優惠三重賞，以至優惠價歎盡期間限定微「醺」系列多款主打新品：

優惠一：由即日至9月12日，以試飲價$60品嘗本店限定的特調酒沙冰（Frozen Cocktail）一杯。

優惠二：由9月13日至9月19日，以試飲價$50品嘗本店限定的特調酒（Cocktail）一杯。

優惠三：由9月20日至9月26日，以試飲價$25品嘗本店限定的無酒精特調酒（Mocktail）一杯。同場更有不同即製美食包括牛角包窩夫、雞蛋仔、紅豆鯛魚燒及近10款烘焙甜品，任勻配搭。

註：資料以主辦方公布為準

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