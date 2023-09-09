著數情報｜MegaBox推「夜市5環賞」　9pm後或逢周三$40睇戲　 Mega Ice指定周五夜場半價溜冰

九龍灣MegaBox推出「夜市5環賞」，戲院GH嘉禾MegaBox及溜冰場Mega Ice均有優惠。（圖片由相關機構提供）

九龍灣MegaBox於9月推出「夜市5環賞」，其中包括送出 1萬張$30美食券，供顧客平日晚市使用。而 Mega Ice溜冰場於指定周五夜場半價，優惠涵蓋中秋節，只需$45即可溜冰逾2.5小時賀佳節。另外，MegaBox免費穿梭巴之尾班車為每日11時59分開至九龍灣地鐵站，方便市民夜間消費，優惠詳情如下：

GH嘉禾MegaBox $40睇戲：GH嘉禾MegaBox於9月9日至10月31日（9月29日及10月1日除外），每晚9時後及逢周三全日2D電影票價$40，IMAX影院亦僅$80。

派晚市美食現金券：9月22日至11月9日期間，消費每滿$200可換領$30晚市美食現金券，最多可換領5張。MegaBox亦配合15間食肆推出各種晚市優惠。

晚市消費享4小時夜泊優惠：9月11日起至10月31日憑1張於晚上8時後發出的$100收據，即可享4小時免費泊車優惠。

Mega Ice周五夜場半價：Mega Ice 於指定周五（9月15、22及29日中秋節）晚上8時半後，公眾開放溜冰時段以半價（HK$45）發售，費用已包括租借溜冰鞋及享用溜冰場地。周五開放時間延長至晚上11時。

MegaBox室內War Game場Red Zone組團優惠：9月11日至11月30逢周一至四7時後，20人以上組團可獲9折，人數愈多，優惠愈高，40人八折，60人六折，80人組團可享買一送一優惠。Red Zone是全香港最大室內近戰War Game場地，佔地逾4萬呎，提供4款裝備（海綿彈玩具槍、啫喱彈槍、攻防箭及氣槍）及多種遊戲模式供不同年紀的玩家選擇。