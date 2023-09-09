好去處｜Plantica花漾之旅@Mikiki　300呎「薰芳幻境鏡宮」　七大夢幻花漾打卡牆

Mikiki與日本花藝創作團隊Plantica，於即日至10月2日呈獻「Mikiki X Plantica花漾之旅」，除設置了超過300呎的大型八角形鏡面裝置「薰芳幻境鏡宮」外，還有七大夢幻花漾打卡牆，包括萬花秀影琉璃窗、綺麗玫瑰花牆、幻紫蝶舞拱門、霓虹展翅粉蝶、花團錦簇幸福門、盛放繡球花韆鞦及鏡花幻影萬花筒，讓顧客以視、嗅、觸多重感觀，沉浸式感受薰衣草世界。此外，Mikiki更會設置歐陸風格薰衣草花圃花車，讓商場搖身一變成為紫色夢幻國度，延伸花漾打卡之旅。

另外，Mikiki更推出八大主題活動，包括搜羅手作花藝飾物、花系糕點、香薰等的「文青花藝市集」，由STEM Sir親授、結合藝術與科學實驗的「親子萬花筒STEAM工作坊」，以乾花與藝術治癒心靈的「押花飾物碟工作坊」，以及消費換領「花漾主題護膚品」等，The Point會員更可換領專屬拍照時段，在「薰芳幻境鏡宮」打卡聖景「包場」拍照後帶走花漾主題禮品。

「Mikiki X Plantica花漾之旅」@Mikiki

日期：即日至10月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：新蒲崗太子道東638號Mikiki中庭及正門

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3gTiYtz

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