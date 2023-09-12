香港夜繽紛．夜經濟夜市消費著數情報｜新地12大商場「月夜月JETSO」　夜消費可賺8倍積分、8小時泊車優惠、100%晚市堂食賞

新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC、joy@KCC），響應政府推動夜經濟，鼓勵夜間消費，於9月18日至10月31日聯手打造「月夜月JETSO」夜消閒推廣活動，包括「夜消閒」8倍積分賞，額外送出多達3200萬會員積分。各個商場特設不同獎賞、折扣優惠，以及舉辦多元晚間節目，例如高達8小時泊車優惠、100%晚市堂食賞，以及啤酒節、實力唱將busking等活動及表演。

新地12大商場「月夜月JETSO」

日期：9月18日-10月31日

參與商場：東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC

東港城：EPC食晏啲美食賞

推廣期︰9月18日-10月31日

The Point會員晚上8點後，在場內指定餐飲商戶堂食電子消費滿指定金額，可獲贈高達$150東港城零售電子贈券。

獎賞一： 堂食消費滿$800送HK$50東港城零售電子贈券

獎賞二︰ 堂食消費滿$1500送HK$100東港城零售電子贈券

上水廣場：夜貓子Mega Sale

推廣期︰9月30日-10月29日

一折換購賞： 中秋期間一連4天，在場內晚上8時後消費滿指定金額，可以一折激筍價換購至潮電子產品（如iPhone 13及iPad等）。10月份周末晚上推出限時福袋換領 (包括電子產品及電器、美妝套裝、養生健康食品等) 、1小時夜市泊車券。

上水廣場 x Häagen-Dazs Twinkle Night甜夢雪糕滋味遊

推廣期：9月15日-10月2日

The Point會員晚上6時後消費滿$600／$1200，可換領Häagen-Dazs雪糕及1小時夜市泊車券。

北角匯：After 8:30pm晚市堂食100%回贈賞

推廣期：9月22日-10月23日

The Point會員晚上8時30分後，在場內指定餐飲商戶堂食，並以電子消費滿$500，可換領北角匯$500商場及商戶電子贈券組合，兼可賺取積分。

將軍澳中心、PopDeli、PopFood：夜消閒精明賞

9pm後消費，合共送出$128,000回贈。

The Point會員在將軍澳中心、PopDeli 或PopFood，即日以電子貨幣消費滿指定金額 (9pm後，以機印單據時間計算)，可獲指定獎賞同時賺取積分。

將軍澳中心、PopDeli、PopFood：健康夜消閒

即日電子消費滿$600，（最多可累積2組不同單據，每張單滿$100或以上），送Anytime Fitness 7天運動通行證2張 + 4小時免費泊車優惠（包括︰2小時免費泊車優惠 + 2小時免費泊車券 (供下次使用)

推廣日期︰9月18日-10月31日（換完即止）

換領時間︰9pm-11pm

換領地點︰將軍澳中心G/F會員換領專櫃

PopWalk天晉滙：夜滋味‧食樂賞

推廣日期：9月16日-10月31日

The Point會員晚上9時後惠顧餐飲消費滿指定金額，可換領精美福袋。

•消費滿$600，送零食福袋（價值:$70）

•消費滿$1200，送家居好物福袋（價值:$150）

•消費滿$2500，送動漫周邊福袋（價值:$300）

Mikiki：夜消閒連環賞

8pm後，The Point會員在Mikiki食肆即日消費滿指定金額，可獲贈商場餐飲電子贈券：

•消費滿$300送$20商場餐飲電子贈券

•消費滿$500送$40商場餐飲電子贈券

推廣日期︰9月18日-10月31日

換領時間︰8pm-10pm

換領地點︰Mikiki地下顧客服務中心

卓爾廣場：夜消閒連環賞

8pm後，The Point會員在卓爾廣場食肆，即日消費滿指定金額，可獲贈商場零售電子贈券：

•消費滿$200送$20商場零售電子贈券

•消費滿$400送$40商場零售電子贈券

推廣日期︰9月18日-10月31日

換領時間︰8pm-10pm

換領地點︰卓爾廣場地下顧客服務中心

錦薈坊：夜消閒連環賞

8pm後，The Point會員在錦薈坊食肆，即日消費滿指定金額，可獲贈商場餐飲電子贈券：

•消費滿$200，送$20商場餐飲電子贈券

•消費滿$400，送$40商場餐飲電子贈券

推廣日期︰9月18日-10月31日

換領地點︰錦薈坊2樓顧客服務中心

life@KCC、Joy@KCC：夜消閒健身賞

推廣期︰9月18日-10月31日

推廣期內晚上8時後消費滿$500，可獲Anytime Fitness 7天健身體驗通行證1張。

荃錦中心、新領域廣場：秋日愛美電子印花賞

推廣期：9月22日-10月31日

註：資料以主辦方公布為準

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