屯門市廣場中秋美食市集　晚上推$1鮑魚、月餅、甜品優惠｜香港夜繽紛．夜經濟夜市消費著數情報

屯門市廣場即日至29日舉辦中秋美食市集，更於9月16、17、23、24日兩個周末周日延長營業時間；晚上9時會推出多個限時激筍優惠。顧客晚上7時後在商場內消費，可以$1購買鮑魚、迷你月餅、芒果糯米糍等中秋食品或甜品（名額先到先得）。

BEAUTY WORLD激賞祭

屯門市廣場美容專區BEAUTY WORLD，將於9月26日至10月15日推出新一輪激賞祭活動，除了一系列獨家美肌彩妝套裝及折扣禮遇外，於指定日子晚上6時30分，與日本抹茶品牌THE MATCHA TOKYO及場內精選美妝品牌聯手舉辦，獨家美容及休閒體驗工作坊予「Beauty Me」美妝專屬社群會員，提供連串獨特體驗、多款抹茶飲品及甜點，顧客更可獲得價值超過$600之美妝禮品及現金券。

額外1小時夜泊優惠

屯門市廣場即日至12月31日，推出額外1小時夜泊優惠，顧客憑一張晚上6時後發出之$100或以上電子消費收據，可按原定泊車禮遇享受額外1小時泊車優惠。

註：資料以主辦方公布為準

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