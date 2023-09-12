將軍澳MCP新都城中心、馬鞍山MOSTown新港城中心「After 8夜消費三重賞」｜香港夜繽紛．夜經濟夜市消費著數情報

恒基地產旗下兩大商場：將軍澳MCP新都城中心、馬鞍山MOSTown新港城中心，9月29日至10月29日的周五、周末及公眾假期，攜手推出「After 8夜消費三重賞」推廣活動，市民可免費登記成為H·COINS會員，在恒基兩大旗艦商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）及MOSTown新港城中心，晚上8時或之後消費，可獲雙倍Coins積分獎賞。活動期內更會大派12,000張電子購物禮券，晚市消費滿指定金額，可額外賺取消費獎賞，兼可享額外泊車時數。

兩大商場更聯乘場內近百間餐飲商戶，推出餐飲優惠，包括晚上8時後優惠。商場於指定日子會舉辦音樂會，以及特色主題市集，與民同樂。

MCP新都城中心、MOSTown新港城中心「After 8夜消費三重賞」

日期：9月29日-10月29日(逢周五、周末及公眾假期）

參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心

註：資料以主辦方公布為準

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