中秋好去處｜屯門市廣場x梳乎蛋打卡位：2米高梳乎蛋巨型月亮　1米高梳乎蛋燈籠　期間限定店精品多

屯門市廣場即日至9月29日伙拍本地主題市集主辦者「盛薈Circus Media」，聯乘誕生十周年的GUDETAMA（梳乎蛋），舉行「GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋市集Circus Media@tmtplaza」。接近2米高的梳乎蛋巨型月亮設於屯門市廣場1樓中央廣場，梳乎蛋從超巨型月餅當中「破餅滑出」。場內擺設有逾1米高的「巨型梳乎蛋造型燈籠」、由20個發光造型小燈籠組成的燈籠牆。「梳乎蛋中秋期間限定店」售賣多款梳乎蛋精品，包括十周年限定有耳杯、梳乎蛋水樽、餐具套裝、各式文具、鎖匙扣等。

而與AEON日式百貨合作的GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋市集，雲集多達60個食品品牌發售各式中秋應節食物。顧客在場內指定攤位即日單一消費滿$300，加$20可換購梳乎蛋十周年造型環保購物袋。

GUDETAMA 10th Anniversary梳乎中秋市集Circus Media@tmtplaza

日期及時間：即日至9月29日 11:00am-9:00pm

9月16、17、23、24日（周六及周日）11:00am-9:30pm

活動地點：屯門市廣場1樓中央廣場

註：資料以主辦方公布為準

屯門市廣場夜消費優惠：晚上推$1鮑魚

好去處：bit.ly/3KOkEPI

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm