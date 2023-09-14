下午茶之選｜The history of Whoo后 X 麗思卡爾頓酒店「還幼系列」下午茶　網上預購八折

The history of Whoo后和香港麗思卡爾頓酒店Café 103餐廳合作，即日起至11月30日推出「還幼系列」下午茶，炮製以紫色為主調且富有韓式風味的下午茶點，鹹點有烤雞胸肉配蜂蜜枸杞芝士人參果凍迷你包、韓式香辣章魚撻、韓式泡菜炸肉餅及陳皮粟米清湯果凍；甜點則有枸杞芝士蛋糕、紫薯慕斯蛋糕、蜂蜜藍莓西米果凍撻、紅棗甘草馬卡龍、黑莓橘子蜂蜜意式奶凍以及原味及紫薯鬆餅。

凡於酒店網站預購下午茶，可享八折優惠。惠顧「還幼系列」雙人下午茶可獲贈The history of Whoo后還幼凝顏水乳禮品套裝，套裝包括還幼凝顏水（25毫升）及還幼凝顏乳液（25毫升）各一支。賓客還將獲贈禮遇優惠卡，可於香港The history of Whoo后專門店享用特選禮遇。禮品套裝數量有限，派完即止。

The history of Whoo后 X 麗思卡爾頓酒店「還幼系列」下午茶

日期：即日至11月30日

時間：3:15pm-5:15pm

價錢：（另設加一服務費）

周一至周五：每位$488，兩位$788

周六、日及公眾假期：每位$518，兩位$838

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

查詢電話：2263 2263

預訂：www.ritzcarltonhkshop.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm