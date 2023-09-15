7仔消費情報｜多啦A夢 x SOU・SOU「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」　即日起儲7-11印花換購

多啦A夢 x SOU・SOU「SOU GOOD超柔軟大頭咕𠱸」@7-Eleven（圖片由相關機構提供）

多啦A夢 x SOU・SOU「多啦A夢 | SOU・SOU 公仔」@7-Eleven（圖片由相關機構提供）

多啦A夢 x SOU・SOU「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」@7-Eleven（圖片由相關機構提供）

多啦A夢 x SOU・SOU「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」@7-Eleven（圖片由相關機構提供）

多啦A夢 x SOU・SOU「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」@7-Eleven（圖片由相關機構提供）

7-Eleven以「京都生活。美學」為主題推出日系家品，找來多啦A夢與日本京都品牌SOU・SOU合作，帶來第二浪驚喜，推出「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」，即日起至10月24日可儲印花隨機換購。摺傘面具有防UV 紫外線、抗紫外線指數 UPF40+功能，更附帶吸水雨傘袋，可吸乾傘面上雨水，令雨水不會沾濕手袋。同時，在7-Eleven消費可換購「多啦A夢 | SOU・SOU 公仔」，以及購買「SOU GOOD超柔軟大頭咕𠱸」（售價$99，yuu會員可以8800 yuu積分加$50換購）。

多啦A夢 x SOU・SOU「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」

印花派發詳情：即日起至10月24日，於7-Eleven分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情：9月20日7:00am至10月27日，儲齊6張印花加$78，即可隨機換購「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」1套。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：9月20日起至10月24日，yuu會員可以8800 yuu積分加$65，隨機換購「SOU GOOD防UV摺傘連吸水袋」1套。兌換日期為9月20日7:00am至10月27日。

「多啦A夢 | SOU・SOU公仔」換購詳情：9月20日7:00am至10月27日，任何消費加$199，即可換購1個，yuu會員可以8000 yuu積分加$150換購1件。數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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