期間限定「OOHAppy Land」@apm商場　Anson Lo四大造型打卡位　集齊OOHA驚喜元素贏禮品

OOHA由即日至9月19日於觀塘apm商場大堂層打造全新的「OOHAppy Land」（圖片由相關機構提供）

汽水品牌OOHA由即日至9月19日於觀塘apm商場大堂層打造全新的「OOHAppy Land」，Craig & Karl創作的《OOHA World》插圖走入現實，場內四大「OOHA雙重口味宇宙」突破日常包括繽紛世界、叢林世界、深海世界以及外太空世界，成為有得玩、有得影的打卡裝置，當中更分別隱藏四個Anson Lo不同造型的打卡位。

另外，「OOHAppy Land」內暗藏多個驚喜小彩蛋，以手機「捕捉」QR code，即可獲得Craig & Karl風格創意虛擬插圖，包括可愛的蜜蜂、清爽的柚子等，只要集齊指定OOHA驚喜元素，即有機會贏得過千份禮品。活動期間，於apm松本清或一田百貨，購買任何OOHA產品滿$40，憑單據到「OOHAppy Land」禮品換領中心，即可免費換領OOHA咕𠱸（檸檬蜂蜜味款式）或OOHA雨傘（檸檬蜂蜜味或柚子海鹽味款式）。而「OOHAppyLand」場區內更設有OOHA汽水機，可以$3試飲，四款雙重口味的OOHA汽水任你揀。

「OOHAppy Land」@apm商場

日期：即日至9月19日

開放時間：周一至四11:00am-10:00pm，周五至日11:00am-11:00pm

地點：觀塘apm商場大堂層

入場費用：全免（送出禮品數量有限，送完即止）

註：資料以主辦方公布為準