中秋好去處｜觀塘海濱「VESSEL發現號」：3.5米高月光兔兔、橋墩光影投射、夢幻泡泡踏單車、太空人摘星打卡位、文青市集

觀塘海濱「VESSEL發現號」將於9月29日至10月1日一連三天舉行「青年藝術節x中秋『觀』光市集」。活動將結合中秋限定觀塘繞道橋墩光影投射、約3.5米高「月光兔兔發現主題裝置」、、夢幻泡泡踏單車、太空人摘星打卡位、LED霓虹燈打卡位、光影藝術體驗、文青市集、免費工作坊和街頭表演。

觀塘繞道橋底光影投射

「VESSEL發現號」會以夢幻投影技術，投射在觀塘繞道橋墩，幻化浪漫極光及星空等不同圖案，光影效果真實虛幻交錯，恍如星空漫遊。

3.5米高月光兔兔──場內設約3.5米高「月光兔兔發現主題裝置」和多個光影藝術裝置，充滿玩味藝術氣息的兔兔，霸氣穩坐巨型充氣發光月球上，把觀塘海濱映照得鬧哄哄。

夢幻泡泡腳踏單車──主題裝置旁設有泡泡腳踏單車，讓市民置身夢幻泡泡維港靚景下，親子互動賞月。

太空人摘星打卡位、LED霓虹燈打卡位──同場加映太空人摘星打卡位、多個富香港色彩的霓虹燈打卡位，供大小朋友及愛犬一同伸展放電，共慶團圓。

光影藝術體驗區──提供免費試穿LED服飾OOTD或LED蝴蝶翼，可大擺甫士打卡，並以夜光顏料在「觀」光卡上寫秘密，跟「太空人」開心share。

中秋文青市集──召集近50位來自不同範疇的潮人檔主，大賣多款獨一無二的本地文青系手作服飾、原創自家設計工藝品、得意家品雜貨、寵物用品配飾、現場速畫彩繪、花藝植栽、塔羅占卜、風味美食、特色飲品和靚酒，匯聚本地潮流文化創意。10場免費藝術手作工作坊由不同專業導師即場教授點描曼陀羅、刺繡、木藝、奶油膠、兔兔小夜燈或半浮雕黏土製作等DIY手藝創作。一連三日會有近20隊組合Busking表演。免費工作坊報名：forms.gle/7zaUvggx6GLVzx8j9

青年藝術節x中秋「觀」光市集

日期：9月29日（周五）18:00-24:00、9月30日及10月1日（周六周日）13:00-22:00

地點：觀塘「VESSEL發現號03」（觀塘海濱道86號）

活動詳情：www.vessel.org.hk/zh-hant/news/detail/whatsnew/419

好去處：bit.ly/3KOkEPI

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