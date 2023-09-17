中秋好去處｜屯門黃金海岸「荷塘月色慶中秋」  逾百燈籠組成16米長「花燈大道」  9月24日中秋市集

屯門黃金海岸商場即日至10月8日舉行「荷塘月色慶中秋」，五彩花燈遍布整個商場，其中位於主入口、長逾16米的花燈大道匯集超過一百盞花燈，當中更有以荷花為主題的花燈，將中庭的荷塘月色伸延到黃金海岸每個角落。S⁺ REWARDS會員可憑25點數換領「古風燈籠工作坊」參加名額一個，以手工輕木配上花草宣紙製作出心目中最古意盎然的燈籠。

荷畔中秋手作市集

一系列本地手作品牌會參與於9月24日舉行的「荷畔中秋手作市集」，提供中秋應節產品，以及各式精品。

中秋及國慶連假（9月30日、10月1日、2日）期間，商場會聯同The Musicians Foundation舉辦「黃金海岸Chillin' Jazz Fest爵士音樂會2023」，來自世界各地的6個音樂單位（包括Tarboosh、Quantico Latino、MO LA LA、Pierre Veniot Quintet、ACOUFUNKTURE、Sambrasia），將連續3日接力演奏6場爵士樂表演。

黃金海岸商場「荷塘月色慶中秋」裝置

日期：9月11日-10月8日

時間：10:00am-10:00pm

地點：黃金海岸商場中庭

荷伴中秋手作市集

日期：9月24日

時間：11:00am-7:00pm

地點：黃金海岸商場中庭

黃金海岸Chillin＇Jazz Fest爵士音樂會2023

日期：9月30日、10月1日、2日

時間：1:00pm-3:00pm、4:00pm-6:00pm

地點：黃金海岸商場草坪

註：資料以主辦方公布為準

好去處：bit.ly/3KOkEPI

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