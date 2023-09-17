港鐵商場「一Click即搶」　9月21日免費送電子優惠券｜香港夜繽紛．夜經濟夜市消費著數情報

為鼓勵夜間消費，港鐵商場將於9月21日（周四）特別推出「一Click即搶‧愈夜愈精彩」活動，免費送出30,000張價值$100港鐵商場指定類別電子優惠券，於有效日子內晚上9時後即可使用。

9月21日起，港鐵旗下4個商場（青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方），均有節日燈飾裝置及主題活動，陪大家迎中秋。圍方更將聯同插畫家Helen Tam、插畫家Lawrence Kong、藝術家蔡文明，合力打造中秋賞月藝術裝置，歡迎大家帶同家中愛寵一同在月下擺出生動甫士。

Night Lounge晚間音樂會

9月29日起至10月27日，連續5個星期的周四、周五晚上9點，德福廣場、青衣城、PopCorn、圍方、杏花新城將會輪流舉辦「Night Lounge晚間音樂會」，由本地樂壇當紅歌手及組合演出。

After 8‧夜泊賞

商場即日至10月31日，更推出「After 8‧夜泊賞」，車輛於晚上8時後入場，並以電子消費滿200元或購買兩張即日戲票，可享6小時泊車優惠。

網址：www.mtr.com.hk/mtrmobile/ch/mtrmalls

註：資料以主辦方公布為準

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